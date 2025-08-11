В Приамурье предотвратили диверсию на Транссибе

Ранее сотрудники украинских спецслужб предприняли попытку задействовать пятерых пенсионерок из России в качестве «живых бомб» для проведения террористических актов, направленных против военнослужащих в Московском регионе. Гражданки пожилого возраста были введены в заблуждение мошенниками и обманным путем втянуты в противоправную деятельность под предлогом сотрудничества с российскими правоохранительными органами. Киев, по данным ФСБ, планировал использовать их для осуществления атак на военных.