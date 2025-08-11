Ричмонд
В Приамурье предотвратили диверсию на Транссибе

Сотрудники управления ФСБ России по Амурской области предотвратили попытку диверсии на участке Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Житель Приамурья задержан за попытку поджога релейного шкафа на участке Транссиба.

«В Благовещенске задержали мужчину за подготовку диверсии на Транссибе», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на информацию ФСБ по региону.

По данным ведомства, житель Амурской области через мессенджер вел переписку с представителем террористической организации, который находился на территории Украины. В ходе общения собеседник предложил амурчанину за денежное вознаграждение совершить поджог релейного шкафа на одном из железнодорожных перегонов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии. Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники украинских спецслужб предприняли попытку задействовать пятерых пенсионерок из России в качестве «живых бомб» для проведения террористических актов, направленных против военнослужащих в Московском регионе. Гражданки пожилого возраста были введены в заблуждение мошенниками и обманным путем втянуты в противоправную деятельность под предлогом сотрудничества с российскими правоохранительными органами. Киев, по данным ФСБ, планировал использовать их для осуществления атак на военных.