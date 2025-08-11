В Приамурье предотвратили диверсию на Транссибе

Житель Приамурья задержан за попытку поджога релейного шкафа на участке Транссиба.
Сотрудники управления ФСБ России по Амурской области предотвратили попытку диверсии на участке Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
«В Благовещенске задержали мужчину за подготовку диверсии на Транссибе», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на информацию ФСБ по региону.
По данным ведомства, житель Амурской области через мессенджер вел переписку с представителем террористической организации, который находился на территории Украины. В ходе общения собеседник предложил амурчанину за денежное вознаграждение совершить поджог релейного шкафа на одном из железнодорожных перегонов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии. Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сотрудники украинских спецслужб предприняли попытку задействовать пятерых пенсионерок из России в качестве «живых бомб» для проведения террористических актов, направленных против военнослужащих в Московском регионе. Гражданки пожилого возраста были введены в заблуждение мошенниками и обманным путем втянуты в противоправную деятельность под предлогом сотрудничества с российскими правоохранительными органами. Киев, по данным ФСБ, планировал использовать их для осуществления атак на военных.