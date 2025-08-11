Полиция изъяла около 1 кг наркотиков у пассажира такси в Москве

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские на Алтуфьевском шоссе остановили автомобиль такси, в котором фигурант передвигался в качестве пассажира. При личном досмотре у 31-летнего уроженца Астрахани сотрудниками полиции были обнаружены семь свертков с веществами. Мужчина признался, что внутри свертков находились наркотики, которые он планировал сбывать. Согласно результатам проведенного исследования части изъятого, в одном из свертков массой около 10 г находилось наркотическое средство — мефедрон. Остальное направлено на экспертизу. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого на ул. Поляны полицейские изъяли еще 104 свертка и два пакета с веществами внутри, а также электронные весы и коробку с магнитами. Общая масса изъятых веществ составила около 1 кг. По результатам химического исследования установлено, что содержимое одного из свертков массой более 300 г является мефедроном. Остальная часть изъятых веществ направлена на экспертизу», — рассказал Васенин.
По данному факту следователем отдела МВД России по району Лианозово были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.