ФСБ обнародовала кадры с моментом взрыва, при котором погиб Армен Саркисян

Теракт в московском ЖК «Алые паруса» произошел в феврале.

ФСБ РФ обнародовала видео с моментом взрыва в московском ЖК «Алые паруса» в феврале, в результате которого погиб глава добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.

В ведомстве отметили, что теракт совершил смертник — об этом свидетельствует и представленная видеозапись. В частности, в ролике демонстрируется появление в кадре Саркисяна, а сразу после — взрыв.

Теракт произошел 3 февраля. Погибли Саркисян (глава «Арбата» и Федерации бокса ДНР) и его охранник, а также пострадали еще три человека. Было возбуждено дело об убийстве, позже переквалифицированное на теракт.