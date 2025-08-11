В Тольятти задержали подозреваемого в краже из автомобиля

В Тольятти полицейские задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из автомобиля Lada Kalina. Подробности сообщает региональное отделение МВД.
Из машины, припаркованной у дома, были похищены автомагнитола, видеорегистратор и электроинструменты. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.
По данным полиции, мужчина разбил стекло водительской двери камнем, забрал имущество и сдал его в ломбард. Деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного вернули владельцу.
