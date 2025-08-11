Ричмонд
В Тольятти задержали подозреваемого в краже из автомобиля

В Тольятти полицейские задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из автомобиля Lada Kalina. Подробности сообщает региональное отделение МВД.

Из машины, припаркованной у дома, были похищены автомагнитола, видеорегистратор и электроинструменты. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.

По данным полиции, мужчина разбил стекло водительской двери камнем, забрал имущество и сдал его в ломбард. Деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного вернули владельцу.

Ранее врач из Самары потеряла свыше 900 тысяч рублей, поверив звонку мошенников.

