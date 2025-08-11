Количество жертв от употребления паленой сочинской чачи возросло

Общее число погибших из-за употребления сочинской самодельной чачи достигло 13 человек. Опасный напиток продавали на рынке «Базар» в Сочи. После выявления массовых случаев отравления торговую точку закрыли, а 71-летнюю женщину-продавца и ее внучку задержали. Суд отправил обеих подозреваемых в следственный изолятор на два месяца.