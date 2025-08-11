Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество жертв от употребления паленой сочинской чачи возросло

В Уфе скончалась 36-летняя женщина, ранее ослепшая в результате отравления суррогатным алкоголем, купленным на рынке в Сочи. Об этом сообщают telegram-каналы.

Женщина скончалась вскоре после отравления чачей.

В Уфе скончалась 36-летняя женщина, ранее ослепшая в результате отравления суррогатным алкоголем, купленным на рынке в Сочи. Об этом сообщают telegram-каналы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПаленая чача из Сочи убивает туристов: что известно о деле ядовитого алкоголя.

«Уфимка, которая ослепла из-за сочинской чачи, скончалась. Ей было 36 лет», — пишет telegram-канал Mash Batash. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной отравления стал метанол, содержащийся в некачественном алкогольном напитке.

Общее число погибших из-за употребления сочинской самодельной чачи достигло 13 человек. Опасный напиток продавали на рынке «Базар» в Сочи. После выявления массовых случаев отравления торговую точку закрыли, а 71-летнюю женщину-продавца и ее внучку задержали. Суд отправил обеих подозреваемых в следственный изолятор на два месяца.