В Новосибирске водитель грузовика дважды попытался сбить людей

В Кировском районе Новосибирска произошел инцидент, где водитель грузовика Howo дважды намеренно направил свой автомобиль на группу людей возле кафе-бара на улице Петухова. После этого он скрылся с места происшествия. Обошлось без жертв.

Самосвал дважды наехал на группу людей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом говорится в официальном telegram-канале СК. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Правоохранительные органы разыскивают водителя. Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль расследование этого резонансного происшествия.