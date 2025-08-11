ФСБ пресекла диверсию на Транссибе в Приамурье

Сотрудники УФСБ России по Амурской области задержали жителя региона, который готовил диверсию на Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, мужчина через мессенджер WhatsApp* связался с представителем украинской террористической организации. Он согласился за деньги поджечь релейный шкаф на одном из участков Транссиба.
Правоохранители установили подозреваемого в ходе оперативных мероприятий. Задержанный находится под стражей, против него начато уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ пресекла попытку теракта в поселке Мостовской Краснодарского края. Подозреваемый, мужчина 1972 года рождения, планировал поджечь административное здание. По этому факту также возбуждено уголовное дело, а подозреваемый арестован.
*принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская.