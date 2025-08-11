Ричмонд
Жителей Башкирии предупредили о трех опасных поджидающих инфекциях в этом году

Главврач ГКИБ Мухаметзянов назвал три самые опасные инфекции этого сезона.

Источник: Комсомольская правда

Главный врач Республиканской инфекционной больницы и главный эпидемиолог Минздрава Башкирии Азат Мухаметзянов выделил три заболевания, представляющие наибольшую угрозу в текущем эпидсезоне. В их число вошли менингококковая инфекция, новый вариант COVID-19 и экзотическая лихорадка чикунгунья, передает UfaTime.ru.

Менингококковая инфекция, ранее считавшаяся преимущественно детской болезнью, теперь все чаще поражает взрослых, на долю которых приходится до 85% случаев. Только за первые шесть месяцев 2025 года в Уфе зарегистрировали пять случаев менингита, один из которых оказался смертельным. Для сравнения: в прошлом году таких случаев не отмечалось.

Новый штамм коронавируса «Стратус» уже обнаружен в 114 случаях по России, причем половина из них диагностированы в столице. Специалист отметил, что этот вариант обладает высокой заразностью, сравнимой с «Омикроном», но чаще протекает в легкой форме. Отличительным симптомом становится осиплость голоса.

Особую тревогу вызывает лихорадка чикунгунья, переносимая комарами. Заболевание, ранее характерное для тропических регионов, теперь фиксируют и в Европе. Болезнь начинается резко, с высокой температуры и изматывающих болей в суставах, которые могут сохраняться несколько месяцев.

