Жителей Башкирии предупредили о трех опасных поджидающих инфекциях в этом году

Менингококковая инфекция, ранее считавшаяся преимущественно детской болезнью, теперь все чаще поражает взрослых, на долю которых приходится до 85% случаев. Только за первые шесть месяцев 2025 года в Уфе зарегистрировали пять случаев менингита, один из которых оказался смертельным. Для сравнения: в прошлом году таких случаев не отмечалось.