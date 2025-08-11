В Самаре 21-летний водитель ВАЗ без прав влетел в столб на проспекте Кирова

В Самаре произошла авария с участием отечественного авто. Деталями поделились в ГУ МВД по области.
Как выяснили сотрудники полиции, 21-летний молодой человек на ВАЗ-21102 двигался по проспекту Кирова и на пересечении с улицей Свободы врезался в столб.
Отмечается, что авто практически согнулась пополам. При ДТП пострадали водитель, который оказался без прав и его 17-летний и 19-летний пассажиры. Их доставили в больницу.
Ранее мы писали о том, что в Самаре в ДТП с 5 машинами на улице Технической пострадали 3 взрослых и 2 детей. Пострадавшие люди были направлены в медучреждение.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.