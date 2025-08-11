Самолет со 192 пассажирами врезался в пустой лайнер в аэропорту США

Самолет авиакомпании Delta Air Lines врезался в пустой лайнер в аэропорту города Атланта, он протаранил борт крылом, передает Associated Press.
«На борту коммерческого самолета находились 192 клиента, два пилота и четыре стюардессы», — говорится в материале.
Представитель авиакомпании сообщил изданию, что пострадавших в результате инцидента нет. Пассажиров пересадили на другой самолет.
Уточняется, что рейс Атланта-Гватемала отъезжал от места посадки пассажиров, чтобы вырулить на взлет-посадочную полосу, когда нечаянно подрезал другой лайнер.
Ранее вылетевший из Стамбула в РФ лайнер вернулся в Турцию из-за здоровья пилота.