Самолет со 192 пассажирами врезался в пустой лайнер в аэропорту США

Рейс должен был лететь из Атланты в Гватемалу.

Самолет авиакомпании Delta Air Lines врезался в пустой лайнер в аэропорту города Атланта, он протаранил борт крылом, передает Associated Press.

«На борту коммерческого самолета находились 192 клиента, два пилота и четыре стюардессы», — говорится в материале.

Представитель авиакомпании сообщил изданию, что пострадавших в результате инцидента нет. Пассажиров пересадили на другой самолет.

Уточняется, что рейс Атланта-Гватемала отъезжал от места посадки пассажиров, чтобы вырулить на взлет-посадочную полосу, когда нечаянно подрезал другой лайнер.

Ранее вылетевший из Стамбула в РФ лайнер вернулся в Турцию из-за здоровья пилота.