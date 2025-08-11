Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бригаду медицины катастроф направили на место атаки беспилотников ВСУ в Арзамасе

Бригаду медицины катастроф направили для оказания возможной дополнительной помощи пострадавшим при атаке беспилотников ВСУ в Арзамасе. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил мэр города Александр Щелоков.

Бригаду медицины катастроф направили для оказания возможной дополнительной помощи пострадавшим при атаке беспилотников ВСУ в Арзамасе. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил мэр города Александр Щелоков.

Глава города также призвал жителей сохранять спокойствие и не доверять информации из недостоверных источников.

— Мои соболезнования семье и близким погибшего нашего арзамасца. Невосполнимая и горькая потеря для нас, — написал Александр Щелоков в своем Telegram-канале.

В ходе отражения атаки в Арзамасском районе Нижегородской области погиб один человек, еще двое были госпитализированы.

За ночь 11 августа силами противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. В результате воздушного налета на одно из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.