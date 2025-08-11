Россиянин застрелил мать своего ребёнка, а затем погиб сам

В Кургане в автомобиле обнаружены тела мужчины и женщины со следами огнестрельных ранений. По предварительной версии следствия, местный житель лишил жизни мать своего ребенка, после чего погиб сам.
В столице Зауралья расследуются обстоятельства происшествия: в микрорайоне Керамзитном в салоне автомобиля найдены тела. Согласно оперативным данным, 37-летний мужчина совершил выстрелы в 36-летнюю мать общего ребенка, после чего скончался на месте от полученного огнестрельного ранения.
По факту гибели женщины следственными органами возбуждено уголовное дело. Сотрудники СУ СК РФ по Курганской области устанавливают детали произошедшего, сообщили «Области 45» в пресс-службе ведомства.
По информации источников издания, погибшие состояли в фактических отношениях и периодически прекращали общение. В день трагедии женщина предположительно прибыла к мужчине, чтобы забрать ребенка.
