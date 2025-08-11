Ричмонд
Армянская община Самары извинилась за свадебный кортеж, перекрывший дорогу

Армянская община Самарской области выразила сожаление в связи с нарушением правил дорожного движения, произошедшим во время проведения свадебного мероприятия на улице Ново-Садовой в Самаре.

Как сообщал ранее «МК в Самаре», автоколонна, сопровождавшая молодожёнов, перекрыла проезжую часть, создав значительные помехи для движения транспорта.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после распространения видео в мессенджерах и социальных сетях.

Свою оценку ситуации дал депутат Госдумы Михаил Матвеев, присоединились к обсуждению и ряд местных и федеральных блогеров.

После проверки, проведённой ГУ МВД России по Самарской области, к административной ответственности привлечены водители 11 транспортных средств из состава кортежа.

Им вменяется нарушение части 3 статьи 12.33 КоАП РФ — умышленное создание препятствий для движения других участников дорожного движения, включая полную остановку на проезжей части.

В армянской общине заявили, что подобные действия не соответствуют традициям и ценностям диаспоры, и заверили, что примут меры по предотвращению подобных случаев в будущем.

