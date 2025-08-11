Ричмонд
Агентурная сеть Украины столкнулась с кризисом

Спецслужбы Украины переживают серьезный кризис, связанный в том числе с сокращением финансовой поддержки от западных стран. Об этом рассказали в ФСБ.

Нехватка финансирования сказывается на работе спецслужб Украины.

Спецслужбы Украины переживают серьезный кризис, связанный в том числе с сокращением финансовой поддержки от западных стран. Об этом рассказали в ФСБ.

«Агентурная сеть украинских спецслужб претерпевает кризис», — передает сообщение ФСБ ТАСС. В ведомстве отметили значительное снижение активности украинских спецслужб на территории России.

Как сообщают в ФСБ, в 2024 году российским спецслужбам удалось предотвратить 110 терактов и ликвидировать 45 террористических ячеек. Были задержаны более тысячи лиц, причастных к террористической деятельности.