Нехватка финансирования сказывается на работе спецслужб Украины.
Спецслужбы Украины переживают серьезный кризис, связанный в том числе с сокращением финансовой поддержки от западных стран. Об этом рассказали в ФСБ.
«Агентурная сеть украинских спецслужб претерпевает кризис», — передает сообщение ФСБ ТАСС. В ведомстве отметили значительное снижение активности украинских спецслужб на территории России.
Как сообщают в ФСБ, в 2024 году российским спецслужбам удалось предотвратить 110 терактов и ликвидировать 45 террористических ячеек. Были задержаны более тысячи лиц, причастных к террористической деятельности.