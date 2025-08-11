За выходные в Иркутской области потушили восемь лесных пожаров

На утро понедельника в локализованном состоянии остались четыре пожара: два в Катангском и по одному в в Бодайбинском и Усть-Кутском районах. В Усть-Илимском и Усть-Кутском районах продолжают гореть леса на 31,7 гектарах земли. Там работают 137 специалистов МЧС.