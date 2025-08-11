За выходные в Иркутской области потушили восемь лесных пожаров

В Иркутской области за прошедшие выходные в лесах зафиксировали восемь пожаров на площади 887,4 гектара. Они затронули территорию в Усть-Илимском, Катангском и Киренском районах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, все очаги потушили 202 человека с использованием 18 единиц техники.
— Также для тушения пожаров привлекалось четыре вертолета Ми-8. А с воздуха за обстановкой следили три борта Ан-2, — уточнили в правительстве.
На утро понедельника в локализованном состоянии остались четыре пожара: два в Катангском и по одному в в Бодайбинском и Усть-Кутском районах. В Усть-Илимском и Усть-Кутском районах продолжают гореть леса на 31,7 гектарах земли. Там работают 137 специалистов МЧС.