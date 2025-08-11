Ричмонд
В Челябинске остановили 16-летнюю девочку на питбайке

Подростка заметили инспекторы ДПС в Курчатовском районе. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города Челябинск.

Источник: Южноуральская панорама

Сотрудники полиции патрулировали территорию района. В 5:20 утра 11 августа они увидели рядом с домом No 50 на Комсомольском проспекте подростка на питбайке. Девочку остановили и вызвали на место родителей. Оказалось, что юному водителю всего 16 лет.

«В отношении водителя питбайка, девочки 2008 года рождения, составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ “Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления”, — прокомментировали в городской ГАИ.

Подростка отстранили от вождения питбайком. Само же транспортное средство нарушительницы забрали. Кроме того, инспекторы ГАИ передадут данные в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы родителей девочки также привлекли к административной ответственности.