В Челябинске остановили 16-летнюю девочку на питбайке

Сотрудники полиции патрулировали территорию района. В 5:20 утра 11 августа они увидели рядом с домом No 50 на Комсомольском проспекте подростка на питбайке. Девочку остановили и вызвали на место родителей. Оказалось, что юному водителю всего 16 лет.
«В отношении водителя питбайка, девочки 2008 года рождения, составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ “Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления”, — прокомментировали в городской ГАИ.
Подростка отстранили от вождения питбайком. Само же транспортное средство нарушительницы забрали. Кроме того, инспекторы ГАИ передадут данные в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы родителей девочки также привлекли к административной ответственности.