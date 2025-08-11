Мужчину задержали в Приамурье за подготовку диверсии на Транссибе

Сотрудники УФСБ России по Амурской области предотвратили попытку диверсии на Транссибирской магистрали. Об этом в понедельник, 11 августа, рассказали в ведомстве.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий был выявлен житель региона, который через мессенджер поддерживал связь с представителем террористической организации. Украинский куратор предложил ему за вознаграждение поджечь релейный шкаф на одном из железнодорожных перегонов.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 281 УК РФ, предусматривающих ответственность за приготовление к диверсии. Максимальное наказание по этим статьям достигает 20 лет лишения свободы.
Подозреваемого задержали, он заключен под стражу, передает «Порт-Амур».
Ранее была сорвана попытка покушения на гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий Белгорода. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
В Крыму также предотвратили теракт, готовившийся в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ со стороны Службы безопасности Украины.