Мужчина подглядывал за посетительницами ТЦ в туалете: спрятал камеру в ершик

Как стало известно «МК», комичный инцидент произошел в торговом центре на Новоухтомском шоссе, а любителем «клубнички» оказался 64-летний электрик. Незадолго до этого он через «Алиэкспресс» приобрел несколько скрытых видеорегистраторов. После этого вуайерист направился в ТЦ. Технических навыков работяге хватило, чтобы замаскировать регистраторы под… туалетные ершики и подставку для них. Все это извращенец разместил в женском туалете. Чтобы его не разоблачили в самом начале, электрик надел женское пальто, парик, шарф, перчатки (дело было в начале весны), а на лицо нанес губную помаду и тональный крем. Вскоре аппаратура была готова к использованию.