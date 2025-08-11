Мужчина подглядывал за посетительницами ТЦ в туалете: спрятал камеру в ершик

Настоящий маскарад с переодеванием разыграл любитель подглядывать за женщинами в деликатной ситуации, задержанный сотрудниками полиции на востоке Москвы. Почти как герои фильма «Джентльмены удачи» он перед визитом в туалет с буквой «Ж» на двери примерил на себя дамский гардероб!
Как стало известно «МК», комичный инцидент произошел в торговом центре на Новоухтомском шоссе, а любителем «клубнички» оказался 64-летний электрик. Незадолго до этого он через «Алиэкспресс» приобрел несколько скрытых видеорегистраторов. После этого вуайерист направился в ТЦ. Технических навыков работяге хватило, чтобы замаскировать регистраторы под… туалетные ершики и подставку для них. Все это извращенец разместил в женском туалете. Чтобы его не разоблачили в самом начале, электрик надел женское пальто, парик, шарф, перчатки (дело было в начале весны), а на лицо нанес губную помаду и тональный крем. Вскоре аппаратура была готова к использованию.
Однако первая же съемка закончилась провалом. Извращенца разоблачили, и он был задержан полицейскими. Экспертиза выявила у электрика определенные отклонения — оказалось, что он возбуждается в процессе подглядывания за женщинами. Против него возбудили уголовные дела по двум статьям УК («нарушение неприкосновенности частной жизни» и «незаконный оборот технических средств для негласного получения информации»). Любителя острых ощущений оштрафовали на 250 тысяч рублей.