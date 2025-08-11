Российские военные выбили ВСУ с одной из ключевых позиций в Донбассе

«Противник выбит с позиций в админзданиях шахты “Краснолиманская”», — сообщил Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС. Кимаковский отметил, что украинские военные удерживаются в районе террикона этого промышленного объекта. По словам советника главы региона, российские силы блокировали подвоз резервов и провизии украинским войскам на данном участке.