Могилы бойцов СВО осквернили в Ростовской области

Могилы участников спецоперации осквернили в городе Красный Сулин Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Сообщается, что вандалы сломали кресты, сорвали флаги и разбросали погребальные венки.

— В настоящее время по уголовному выполняется комплекс следственных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление, — сообщил Telegram-канал СК РФ по Ростовской области.

Также в селе Хороль неизвестные вандалы осквернили могилы погибших бойцов, участвовавших в спецоперации, и захоронения местных жителей. Многие памятники были повалены, а портреты разбиты. Правоохранительные органы уже приступили к поиску виновных и привлечению их к ответственности.