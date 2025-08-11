Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Могилеве милиция задержала 15-летнюю школьницу, которой грозит до 20 лет

В Могилеве милиция задержала школьницу — ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве милиция задержала 15-летнюю школьницу, которой грозит до 20 лет. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно данным, сотрудниками наркоконтроля Могилевской области по подозрению в сбыте наркотиков была задержана 15-летняя школьница. Удалось установить, что девятиклассница нашла предложение о преступном заработке в интернете. От куратора она получила ссылку на наркомаркет, после чего прошла обкчение и «трудоустроилась» оптово-розничным курьером.

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетняя получила партии наркотика, фасовала, а также распространяла его через закладки в лесном массиве в Могилеве. Несовершеннолетняя была задержана с поличным при выполнении очередного задания.

В МВД отметили: при фигурантке, а также в тайниках был найден и изъят опасный психотроп. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Школьница поработала на наркшоп примерно месяц. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что 14-летний школьник приехал в Беларусь на каникулы к бабушке, но может сесть на 15 лет.

Тем временем МВД озвучило подробности ДТП с тремя погибшими в Гродненской области: «Водитель Mercedes выехал на встречную полосу в сложных погодных условиях».

Кстати, известный синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси на середину августа 2025 года: «Типичный вариант белорусского лета».