В Могилеве милиция задержала 15-летнюю школьницу, которой грозит до 20 лет

В МВД отметили: при фигурантке, а также в тайниках был найден и изъят опасный психотроп. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Школьница поработала на наркшоп примерно месяц. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.