В Могилеве милиция задержала 15-летнюю школьницу, которой грозит до 20 лет. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно данным, сотрудниками наркоконтроля Могилевской области по подозрению в сбыте наркотиков была задержана 15-летняя школьница. Удалось установить, что девятиклассница нашла предложение о преступном заработке в интернете. От куратора она получила ссылку на наркомаркет, после чего прошла обкчение и «трудоустроилась» оптово-розничным курьером.
В ведомстве уточнили, что несовершеннолетняя получила партии наркотика, фасовала, а также распространяла его через закладки в лесном массиве в Могилеве. Несовершеннолетняя была задержана с поличным при выполнении очередного задания.
В МВД отметили: при фигурантке, а также в тайниках был найден и изъят опасный психотроп. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Школьница поработала на наркшоп примерно месяц. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
