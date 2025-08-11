Пять мигрантов получили до 14 лет тюрьмы за изнасилование подростка в Чите

Следствие столкнулось с трудностями, так как обвиняемые не говорили по-русски, и для работы с ними привлекали переводчиков. Кроме того, подозреваемые неоднократно меняли показания, пытаясь избежать наказания. Несмотря на это, следователи провели допросы, очные ставки, осмотры места происшествия и более 10 экспертиз ДНК, которые подтвердили вину подозреваемых.