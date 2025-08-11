Пять мигрантов получили до 14 лет тюрьмы за изнасилование подростка в Чите

Черновский районный суд Читы вынес приговор пятерым иностранным гражданам, признанным виновными в тяжком преступлении против 15-летней девушки. Их осудили на сроки от 9 до 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Суд установил, что в ночь на 6 июня 2024 года в поселке Аэропорт города Читы на территории промышленной базы обвиняемые, угрожая ножом, заставили девушку зайти в заброшенное здание. Там они совершили преступление против ее половой неприкосновенности. Пострадавшая смогла сбежать и сразу обратилась в полицию.
Следствие столкнулось с трудностями, так как обвиняемые не говорили по-русски, и для работы с ними привлекали переводчиков. Кроме того, подозреваемые неоднократно меняли показания, пытаясь избежать наказания. Несмотря на это, следователи провели допросы, очные ставки, осмотры места происшествия и более 10 экспертиз ДНК, которые подтвердили вину подозреваемых.
Обвиняемые не признали свою вину, но суд счел доказательства, представленные прокурором, убедительными. Помимо тюремного срока, суд обязал виновных выплатить пострадавшей 1,9 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что за первые пять месяцев 2025 года число уголовных дел, которые были переданы в суд в отношении мигрантов, увеличилось на 15%.