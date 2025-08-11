«Это безответственно»: уцепившийся за скоростной поезд курильщик выжил

Мужчина выжил, уцепившись за скоростной поезд в Австрии после того, как вышел покурить. Мужчина ухватился за внешнюю сторону поезда в Санкт-Пельтене, к западу от Вены, и позже был поднят на борт состава после того, как поезд совершил экстренную остановку.