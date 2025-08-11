«Это безответственно»: уцепившийся за скоростной поезд курильщик выжил

Мужчина выжил, уцепившись за скоростной поезд в Австрии после того, как вышел покурить. Мужчина ухватился за внешнюю сторону поезда в Санкт-Пельтене, к западу от Вены, и позже был поднят на борт состава после того, как поезд совершил экстренную остановку.
По сообщению государственной железной дороги Австрии, мужчина выжил, цепляясь за внешнюю сторону скоростного поезда, который, как сообщается, тронулся, когда пассажир вышел на перекур.
По словам представителя австрийских железных дорог Герберта Хофера, мужчина ухватился за внешнюю сторону поезда в Санкт-Пельтене, к западу от Вены, поздно вечером в субботу, но позже был возвращен на борт после того, как железнодорожный состав совершил экстренную остановку.
«Это безответственно, такие вещи обычно заканчиваются тем, что кто-то умирает, — не скрывает негодования Герберт Хофер. — И вы подвергаете опасности не только себя, если вы окажетесь под поездом, на помощь придут спасатели, полиция, пожарная служба».
По словам Хофера, скоростной поезд направлялся из швейцарского Цюриха в столицу Австрии и выехал из Санкт-Пельтена вовремя, но прибыл в Вену с семиминутной задержкой.
Поезда Railjet развивают максимальную скорость 230 км/ч, но неизвестно, с какой скоростью двигался поезд, за который цеплялся мужчина, отмечает издание The Guardian.
Австрийский таблоид Heute со ссылкой на пассажира, находившегося на борту, сообщил, что мужчина прыгнул в пространство между двумя вагонами после того, как поезд начал отправляться с запланированной остановки в Санкт-Пельтене.
Мужчина воспользовался тем, что находился на станции, чтобы выкурить сигарету на платформе, сообщил Heute.
По его словам, вскоре после отправления поезда опоздавший мужчина начал стучать в окна, чтобы привлечь к себе внимание, в результате чего кондуктор поезда включил аварийный тормоз, прежде чем поездная бригада подняла мужчину на борт.
«Кондуктор действительно очень сильно на него наехал», — рассказал Heute этот пассажир.
По словам Хойте, 24-летний алжирец был уведен полицией после того, как поезд прибыл на венский вокзал Майдлинг. По его словам, он не может прокомментировать прошлое этого человека в преддверии дальнейшего расследования.
В январе 40-летний венгр выжил, цепляясь за немецкий скоростной поезд на протяжении 32 км, который также тронулся с места прежде, чем он успел докурить сигарету, напоминает The Guardian.