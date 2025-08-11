Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в воскресенье, 10 августа, подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили 11 беспилотников над регионом. В результате воздушного налета на одно из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.