Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Силы ПВО Министерства обороны России уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, — заявил глава города.
Как он отметил в своем Telegram-канале, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к Москве.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в воскресенье, 10 августа, подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили 11 беспилотников над регионом. В результате воздушного налета на одно из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
10 августа силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 121 украинский беспилотник над российскими регионами. Взрывы прозвучали в городах Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщили региональные СМИ.