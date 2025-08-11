ЕС пытается продавить Зеленского на переговоры Путина и Трампа

Ранее CNN сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может находиться на Аляске в день, когда состоится встреча между главами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Однако в самих переговорах Зеленский принимать участия не будет, передает 360.ru. В администрации Белого дома допускают возможность участия украинского президента в отдельных мероприятиях, однако это может произойти только по завершении переговоров между Путиным и Трампом.