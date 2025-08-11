Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина обвинили в мошенничестве

Бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в особо крупном мошенничестве. Следователи полагают, что он похитил внушительную сумму в составе организованного преступного сообщества, пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
По версии следствия, Геннадий Гендин обманом получил крупную сумму денег от некой женщины. Он сказал ей, что у него есть связи в правительстве и администрации президента РФ и якобы он может помочь с получением разрешения на проведение градостроительных работ. Насколько известно, Гендин свою вину не признает.
В настоящее время Геннадий Гендин является крупным бизнесменом. Ранее он был помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. Также занимал пост начальника хозяйственного управления столичной прокуратуры. С 2000 по 2003 год был вице-губернатором Самарской области. Возглавлял представительство региона при правительстве РФ.