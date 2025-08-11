Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина обвинили в мошенничестве

По версии следствия, Геннадий Гендин обманом получил крупную сумму денег от некой женщины. Он сказал ей, что у него есть связи в правительстве и администрации президента РФ и якобы он может помочь с получением разрешения на проведение градостроительных работ. Насколько известно, Гендин свою вину не признает.