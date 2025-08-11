Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщила пресс-служба Росавиации.
Помимо этого, ограничения на полеты ввели в аэропорту Саратова.
— Аэропорт Калуга (Грабцево). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Также 11 августа временные ограничения на взлет и посадку ввели в аэропорту Калуги.
9 августа временные ограничения на полеты ввели еще в шести городах России: так, аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска временно не принимали и не выпускали самолеты.
До этого в Сочи объявили угрозу атаки беспилотников. Тогда пресс-служба Росавиации также сообщила, что в городском аэропорту были введены временные ограничения.