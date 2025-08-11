Российские войска выбили ВСУ из шахты «Красноармейская»: карта СВО 11 августа

ВС РФ продвигаются в Донбассе.
Армия России выбила украинские войска с позиций в шахте «Красноармейская», расположенной на подступах к городу Родинское и являющейся одной из самых крупных в Донбассе. ВС РФ в Луганской народной республике уничтожили почти четыре тысячи бойцов ВСУ за последнюю неделю — как отметил эксперт, там накаляется обстановка. Российские военные продвигаются на ряде направлений. Подробнее о распорядке сил на фронте — в материале URA.RU.
Легенда картыФото: URA.RU.
ДНР.
Уничтожен пропагандист националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Иван Смаглюк. Об этом рассказал военкор Руслан Татаринов. Боевик был ликвидирован в районе Краматорска.
Красноармейское направление.
Российские штурмовые подразделения выбили украинские войска с позиций, которые ранее были оборудованы в административных зданиях шахты «Краснолиманская» — второго по величине угледобывающего предприятия ДНР. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
Украинские военные были вынуждены оставить укрепленные позиции в административных зданиях шахты. Сейчас подразделения противника находятся в районе террикона, однако их снабжение и подвоз подкреплений полностью перекрыты.
Шахта «Краснолиманская» занимает стратегически важное положение и расположена вблизи города Родинское. Предприятие ежегодно добывает до нескольких миллионов тонн угля, который используется в металлургической промышленности региона.
Также продолжается активное наступление российских войск в самом Красноармейске (украинское название — Покровск). Так, ВС РФ продвигаются в районе селе Троянда.
Константиновское направление.
Российские войска уничтожили опорный пункт с личным составом 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в районе населенного пункта Свято-Покровское. Также стало известно, что дроны группировки войск «Юг» уничтожили до взвода пехоты ВСУ, украинские блиндажи и пункт управления дронами, передает ТАСС данные Минобороны.
Лиманское направление.
ВС РФ ведут бои за центр села Торское и в Серебряном лесничестве. Также продолжается штурм села Заречное, сообщает telegram-канал WarGonzo. В районе города Северск и сел Звановка и Веролюбовка уничтожено более 10 пунктов управления БПЛА, пишет ТАСС.
Харьковский фронт.
Армия России расширяют плацдарм у города Волчанск. Также она наступает на город Купянск и пытается отрезать группировку ВСУ от снабжения, отмечает telegram-канал WarGonzo.
Запорожский фронт.
ВС РФ продвигаются к северо-западной окраине села Плавни и продолжают охватывать город Степногорск. Об этом пишет telegram-канал WarGonzo. На ореховском направлении расчеты FPV-дронов уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ.
Днепропетровская область.
Российские войска ударили по железнодорожному узлу, который использовался для переброски украинских военных в Донбасс. Удары наносились беспилотниками, авиацией, артиллерией и ракетными войсками.
ЛНР.
Потери ВСУ в боях на территории ЛНР за прошедшую неделю составили почти четыре тысячи человек убитыми и ранеными, включая иностранных наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Наиболее значительные потери украинской стороне были нанесены на купянском направлении, а также на сватовско-кременском участке в ЛНР.
По словам эксперта, ситуация на линии фронта в ЛНР обострилась. Украинские войска предпринимали контратаки практически на всех участках, наносили удары по прифронтовым населенным пунктам, что привело к повреждениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.