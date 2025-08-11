Российские войска выбили ВСУ из шахты «Красноармейская»: карта СВО 11 августа

Армия России выбила украинские войска с позиций в шахте «Красноармейская», расположенной на подступах к городу Родинское и являющейся одной из самых крупных в Донбассе. ВС РФ в Луганской народной республике уничтожили почти четыре тысячи бойцов ВСУ за последнюю неделю — как отметил эксперт, там накаляется обстановка. Российские военные продвигаются на ряде направлений. Подробнее о распорядке сил на фронте — в материале URA.RU.