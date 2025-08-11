Российские разработчики представили убийцу украинских беспилотников

Лучемет «Посох» предназначен для борьбы с БПЛА.
Модернизированный лазерный лучемет «Посох» успешно прошел испытания, прожигая 10-миллиметровую стальную пластину и крыло беспилотника на дистанции 50 метров за 0,1 секунды. Установка предназначена для защиты от украинских беспилотников.
«Мы собрали новую, более мощную установку, использовав, в частности, новую линзу, и испытали в своей лаборатории», — передает слова разработчиков РИА Новости. На дистанции 50 метров установка смогла прожечь 10-миллиметровую стальную пластину и крыло беспилотника всего за 0,1 секунды, что в 15 раз превышает показатели предыдущих тестов. Как отметили в компании-разработчике, такие результаты стали возможны благодаря использованию новых линз и повышению мощности системы.
Комплекс разрабатывался для защиты тыловых объектов от FPV-дронов, в частности украинских беспилотников «Лютый». Ранее сообщалось, что установка успешно поражала двигатель дрона за 0,2 секунды на расстоянии 500 метров. Конечной целью разработчиков является создание системы, способной нейтрализовывать беспилотники на дистанции до 1,5 километров.