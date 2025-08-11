Водитель самосвала дважды пытался переехать людей в российском городе

В Новосибирске разыскивается водитель самосвала, совершивший наезд на группу людей у кафе. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале СУ СК РФ по Новосибирской области.
В настоящее время следователями организован комплекс оперативных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого и установление деталей происшествия.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
ЧП произошло 10 августа около 05:00 на улице Петухова (дом 79Б). Водитель самосвала марки Howo дважды намеренно двигался задним ходом в сторону посетителей, находившихся у входа в заведение.
Предполагаемым мотивом послужила месть за драку, в ходе которой, согласно предварительным данным, пострадал его знакомый. По счастливому стечению обстоятельств жертв удалось избежать — повреждения получили только козырек, входная группа и стены кафе, информирует Telegram-канал «АСТ-54. Black».
