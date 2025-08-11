Водитель самосвала дважды пытался переехать людей в российском городе

Предполагаемым мотивом послужила месть за драку, в ходе которой, согласно предварительным данным, пострадал его знакомый. По счастливому стечению обстоятельств жертв удалось избежать — повреждения получили только козырек, входная группа и стены кафе, информирует Telegram-канал «АСТ-54. Black».