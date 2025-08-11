ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя Гурциева

По версии ФСБ, после этого Пенькову, действовавшему под видом общения с «сотрудником ФСБ», сообщили, что переведённые деньги якобы пошли на нужды ВСУ. Чтобы «обелить» ситуацию и избежать ответственности, ему предложили выполнить ряд поручений. 28 мая, приблизившись к вице-мэру, Пеньков был подорван — взрывное устройство находилось в нагрудной сумке, которую он считал диктофоном.