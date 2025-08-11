ФСБ: бомбу для убийства военных РФ пенсионерками замаскировали под шахматы

Одна из бомб, которая была изготовлена для убийства военнослужащих российской армии пенсионерками, замаскировали под набор шахмат. Об этом свидетельствует видео, обнародованное ФСБ России.
По информации ведомства, сотрудники украинских спецслужб обманом привлекли пять пенсионерок к убийству российских военнослужащих. Так, по замыслу украинской стороны пожилые женщины должны были лично передавать военнослужащим самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под бытовые предметы.
Судя по опубликованным кадрам, одна из бомб для осуществления убийства была замаскирована под шахматную доску, которую пенсионерка должна была передать военному. Сообщается, что при раскрытии «подарка» произошел бы взрыв. При этом другая пенсионерка должна была проверить, сработала ли бомба.
Ранее сообщалось, что 78-летняя жительница Набережных Челнов, которая является владелицей квартиры в Москве, стала жертвой мошенников, несмотря на вмешательство родных.