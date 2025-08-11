Пожар рядом со складом маркетплейса в Хабаровске потушен

Возгорание произошло днем 11 августа на улице Зеленой, в здании котельной, расположенной рядом с логистическим комплексом. По данным МЧС, горела кровля и стены железобетонного строения на площади 400 квадратных метров. Повреждены деревянная обрешетка и металлопрофиль, внутри находилось оборудование котельной, электроподстанции и другие хозяйственные помещения. Открытое горение ликвидировано, угрозы для соседних складов нет.
Пожарные работали по повышенному рангу вызова. В тушении участвовали 28 человек и восемь единиц техники. Пострадавших нет.
В компании прокомментировали hab.aif.ru, что возгорание произошло вне периметра их склада и было быстро ликвидировано. Сотрудники сортировочного центра временно эвакуировались, ущерба объекту не нанесено. Электроснабжение восстановлено, склад и сортировочный центр продолжают работу в обычном режиме.