Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии после ДТП семья с детьми оказалась в больнице

В Краснокамском районе в прошедшую субботу произошло ДТП с участием детей.

Источник: Башинформ

Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, в городскую больницу Нефтекамска после аварии госпитализировали четырех пациентов — все члены одной семьи. Родители и 9-летний ребенок находятся в реанимации. 17-летний подросток госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. По каждому пациенту были проведены телемедицинские консультации со специалистами республиканских медорганизаций и федеральными центрами.