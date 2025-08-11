В Башкирии после ДТП семья с детьми оказалась в больнице

Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, в городскую больницу Нефтекамска после аварии госпитализировали четырех пациентов — все члены одной семьи. Родители и 9-летний ребенок находятся в реанимации. 17-летний подросток госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. По каждому пациенту были проведены телемедицинские консультации со специалистами республиканских медорганизаций и федеральными центрами.