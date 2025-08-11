Ричмонд
МВД: Шесть человек задержаны за легализацию пяти тысяч мигрантов через Госуслуги

В РФ прошли очередные задержания за незаконную легализацию мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Шесть человек задержаны по подозрению в легализации в Российской Федерации пяти тысяч мигрантов через взломанные аккаунты на «Госуслугах». Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

Ранее в Министерстве внутренних дел напомнили, что у иностранных граждан, находящихся в России с нарушением миграционного законодательства, остался ровно месяц — до 10 сентября — чтобы либо легализовать свое пребывание, либо покинуть территорию страны. Для этого необходимо обратиться в миграционные органы.

Также в Общественной палате напомнили, что с 1 сентября 2025 года в России изменятся госпошлины для иностранцев, которые касаются регистрации, миграционного учета и разрешений на трудовую деятельность в государстве.