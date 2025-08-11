Большой бык распугал жителей подмосковных Люберец

Ранее в Башкирии появился «самый крутой» бобер, который смог напугать местного жителя — мужчина попытался прогнать животное с территории своего участка, но ему это не удалось. Позднее выяснилось, что бобер пришел на участок, чтобы забрать строительные материалы для своей плотины. По словам местных жителей, животное действовало настолько решительно, что его было сложно остановить.