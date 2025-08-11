В Иркутской области мошенники похитили у жителей более 15 млн рублей за три дня

В Иркутской области мошенники похитили у 15 жителей более 15 миллионов рублей за три дня. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, 45-летняя жительница областного центра перевела на счета мошенников 4,2 миллиона рублей. Женщина познакомилась в интернете с мужчиной, чаще всего он рассказывал об «успешной жизни» трейдера.