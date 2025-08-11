В Иркутской области мошенники похитили у жителей более 15 млн рублей за три дня

В Иркутской области мошенники похитили у 15 жителей более 15 миллионов рублей за три дня. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, 45-летняя жительница областного центра перевела на счета мошенников 4,2 миллиона рублей. Женщина познакомилась в интернете с мужчиной, чаще всего он рассказывал об «успешной жизни» трейдера.
— Аферист предложил женщине заработать на инвестициях. С апреля начинающий инвестор переводила собственные накопления и кредитные на указанные счета. Но вывести доход не удалось, спутник не вышел на связь, — пояснили в полиции.
Аналогичным методом еще четверо жителей лишились более 2,1 миллиона рублей.
Похожим образом была обманута 41-летняя сотрудница нефтегазовой отрасли. Ей позвонил якобы представитель спецслужбы, и сообщил о проводимой «тайной проверке». Под предлогом помощи в поимке несуществующего злоумышленника, который похитил личные данные сотрудников, он убедил женщину перевести 5,6 миллиона рублей.