Уфимский путешественник покорил Урал на каяке, доплыв до Ледовитого океана

Уфимский путешественник Олег Чегодаев завершил грандиозное водное путешествие длиной в 118 дней. На своем каяке он преодолел пятитысячный маршрут через 16 рек, став первым в истории, кто прошел Уральские горы непрерывным водным путем от юга до севера.
Как сообщил сам Чегодаев в своем Telegram-канале, финальной точкой экспедиции стало Карское море. Он отметил, что хотя полевая часть «Уральской одиссеи» завершена, впереди еще много работы: обработка тысяч фотографий, создание фильмов и написание книги об этом уникальном путешествии через «самую красивую страну на планете».
Напомним, старт водному маршруту был дан 16 апреля от истоков реки Белой. Ежедневно путешественник преодолевал около 40 километров. Это уже не первый рекорд Чегодаева. Так, в 2021 году он пешком прошел Уральские горы от казахстанской границы до горы Константинов Камень, потратив на это 109 дней.
