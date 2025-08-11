Приставы взыскали 136 тысяч рублей с убийцы косули из Самарской области

Злоумышленник застрелил самца вне охотничий сезон. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального ГУ ФССП.
Жителя губернии остановили в границах местных угодий, когда он перевозил тушу животного. Позже инцидент рассмотрел суд и обязал мужчину компенсировать ущерб на 136 тыс. рублей.
Материалы передали приставам Богатовского и Борского районов Самарской области. Правоохранители взыскали исполнительский сбор и средства злоумышленника в банке.
Ранее в 63-м регионе осудили двоих мужчин за незаконную охоту и отлов 33 кабанов.
