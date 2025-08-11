Упавшие деревья и поврежденные кровли. Спасатели ликвидировали последствия непогоды

10 августа из-за грозового фронта и усиления ветра порывами до 23 м/с, прошедшего по Гродненской области, на линию 101 поступали сообщения о падении деревьев на проезжие части автодорог (18 случаев) в Берестовицком, Волковысском, Дятловском, Свислочском и Щучинском районах, а также в Гродно. В Дятловском районе дерево упало на частный жилой дом — строение не повреждено, люди не пострадали.