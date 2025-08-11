Пострадавший при взрыве на заводе в Башкирии умер в больнице

Напомним, во время работ по подготовке к капитальному ремонту на промышленном объекте в Стерлитамаке 9 августа в трубопроводе разошелся сварной шов, что привело к разгерметизации системы. Сотрудники, находившиеся рядом в момент происшествия, сразу получили первую помощь. После этого всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.