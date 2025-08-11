Ричмонд
Пострадавший при взрыве на заводе в Башкирии умер в больнице

В Башкирии умер работник завода, где прогремел взрыв.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии умер работник БСК, где ранее произошла авария из-за разгерметизации технологического трубопровода по сварному шву. Об этом на оперативном совещании сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

— К сожалению, один из работников, который был сразу же доставлен в больницу и подключен к ИВЛ, скончался. Выражаем от всех нас близким соболезнования. Для реабилитации остальных пострадавших оказана вся необходимая помощь, — сказал Назаров.

Напомним, во время работ по подготовке к капитальному ремонту на промышленном объекте в Стерлитамаке 9 августа в трубопроводе разошелся сварной шов, что привело к разгерметизации системы. Сотрудники, находившиеся рядом в момент происшествия, сразу получили первую помощь. После этого всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

