Информация об обнаружении утонувшего мужчины в реке Улла возле деревни Промыслы Бешенковичского района поступила спасателям 10 августа.
Работники МЧС извлекли из воды гражданина 1983 года рождения.
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул в реке в Бешенковичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
