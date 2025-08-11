Ричмонд
Мужчина утонул в реке в Бешенковичском районе

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул в реке в Бешенковичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Информация об обнаружении утонувшего мужчины в реке Улла возле деревни Промыслы Бешенковичского района поступила спасателям 10 августа.

Работники МЧС извлекли из воды гражданина 1983 года рождения.