Трое детей пострадали в аварии под Воронежем

ДТП спровоцировала 51-летняя автомобилистка.

Источник: пресс-служба региональной полиции

По предварительным данным, вчера, 10 августа, у дома № 15 по улице Дзержинского в городе Семилуки случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 19:05 51-летняя водитель «Лада Х-рей», жительница Воронежа, при повороте налево на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора нарушила очередность проезда. Из-за этого столкнулась с мотоциклом «Лифан» под управлением 15-летнего местного жителя, который двигался по улице Чапаева в сторону улицы 25 лет Октября.

В результате аварии пострадали трое человек — водитель мотоцикла, его 11-летняя пассажирка, местная жительница, и 14-летняя пассажирка «Лады», жительница Семилукского района. Их на «скорой» увезли в больницу.