Трое детей пострадали в аварии под Воронежем

Примерно в 19:05 51-летняя водитель «Лада Х-рей», жительница Воронежа, при повороте налево на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора нарушила очередность проезда. Из-за этого столкнулась с мотоциклом «Лифан» под управлением 15-летнего местного жителя, который двигался по улице Чапаева в сторону улицы 25 лет Октября.