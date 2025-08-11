Трое детей пострадали в аварии под Воронежем

По предварительным данным, вчера, 10 августа, у дома № 15 по улице Дзержинского в городе Семилуки случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Примерно в 19:05 51-летняя водитель «Лада Х-рей», жительница Воронежа, при повороте налево на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора нарушила очередность проезда. Из-за этого столкнулась с мотоциклом «Лифан» под управлением 15-летнего местного жителя, который двигался по улице Чапаева в сторону улицы 25 лет Октября.
В результате аварии пострадали трое человек — водитель мотоцикла, его 11-летняя пассажирка, местная жительница, и 14-летняя пассажирка «Лады», жительница Семилукского района. Их на «скорой» увезли в больницу.