«Чей-то труп уже разложился, кошмар»: во Владивостоке у мыса Кунгасный обнаружили тело мужчины

Тело неизвестного мужчины прибило к берегу во Владивосток.

Источник: Комсомольская правда

Днем 10 августа на прибрежной территории мыса Кунгасный, в районе улицы Западной во Владивостоке, мужчина обнаружил изуродованное тело неизвестного, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Очевидец снял на видео кошмарную «находку».

«Чей-то труп уже разложился, кошмар», — комментирует мужчина за кадром.

Предварительные данные указывают на то, что смерть наступила в результате утопления. Сотрудники СК России по Приморскому краю уже начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На месте происшествия работают опытные следователи. Они тщательно осматривают место происшествия и ведут опрос очевидцев. Назначена судебная экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Приморье нашли труп отправившейся с товарищем на сап-прогулку женщины.