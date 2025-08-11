«Чей-то труп уже разложился, кошмар»: во Владивостоке у мыса Кунгасный обнаружили тело мужчины

Днем 10 августа на прибрежной территории мыса Кунгасный, в районе улицы Западной во Владивостоке, мужчина обнаружил изуродованное тело неизвестного, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Очевидец снял на видео кошмарную «находку».
«Чей-то труп уже разложился, кошмар», — комментирует мужчина за кадром.
Предварительные данные указывают на то, что смерть наступила в результате утопления. Сотрудники СК России по Приморскому краю уже начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
На месте происшествия работают опытные следователи. Они тщательно осматривают место происшествия и ведут опрос очевидцев. Назначена судебная экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего.
