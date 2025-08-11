В ДТП в Приморье погиб человек, четверо пострадали

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг — РИА Новости. Четыре человека пострадали и еще один погиб в ДТП с двумя иномарками на трассе в Приморье, за рулем которых были пьяные водители, сообщает краевое УМВД РФ.
По данным полиции, ДТП произошло на автодороге А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток в Лесозаводске.
«По предварительной информации, водитель Nissan Juke, не имеющий права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Не выдержав безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Toyota Prius, он совершил с ним столкновение», — говорится в сообщении.
После удара Nissan Juke съехал в правый кювет и опрокинулся, Toyota Prius — в левый кювет и также опрокинулся. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водители машин были в состоянии алкогольного опьянения и не были пристёгнуты ремнями безопасности.
«В результате ДТП водитель Nissan Juke, а также водитель Toyota Prius и находившиеся в его салоне двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пассажир Nissan Juke получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой медицинской помощи», — отмечает полиция.