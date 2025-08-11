В ДТП в Приморье погиб человек, четверо пострадали

После удара Nissan Juke съехал в правый кювет и опрокинулся, Toyota Prius — в левый кювет и также опрокинулся. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водители машин были в состоянии алкогольного опьянения и не были пристёгнуты ремнями безопасности.