Лидер бардовского движения, юрист Олег Пронин скончался на Алтае в 64 года

Олег Пронин стал известен в бардовской среде ещё в 1980-х годах. Он организовал несколько музыкальных фестивалей, которые продолжают проводиться. В последнее время музыкант планировал создать в Барнауле творческий дом для репетиций, концертов и фестивалей.