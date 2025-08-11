Ричмонд
Лидер бардовского движения, юрист Олег Пронин скончался на Алтае в 64 года

В Алтайском крае умер лидер бардовского движения Олег Пронин.

В Алтайском крае умер лидер бардовского движения Олег Пронин. О его смерти сообщила министр культуры региона Елена Безрукова на своей странице во «ВКонтакте». Музыкант долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Олег Пронин стал известен в бардовской среде ещё в 1980-х годах. Он организовал несколько музыкальных фестивалей, которые продолжают проводиться. В последнее время музыкант планировал создать в Барнауле творческий дом для репетиций, концертов и фестивалей.

Помимо музыки, Пронин работал адвокатом. Коллеги отмечают его профессиональные достижения и влияние на окружающих.

Прощание с Олегом Прониным состоится 12 августа в храме 14 Вифлеемских младенцев по адресу: ул. Шумакова, 25а. Церемония пройдёт с 11:00 до 13:00.