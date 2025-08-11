ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя с помощью смертника

Заур Гурциев служил в Вооруженных силах РФ с 2007 года. Занял пост первого замглавы администрации Ставрополя в сентябре 2024 года в рамках президентской программы «Время героев». До этого он был кадровым офицером Минобороны и возглавлял Центр боевого управления авиацией. По факту его гибели СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц особо опасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).