Прокуратура взыскивает свыше 17 млн рублей с сотрудников турфирмы

Как сообщает сайт надзорного органа, они обвиняются в том, что незаконно получили денежные средства по программе субсидирования внутреннего туризма, реализуемой в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Обвиняемые представляли недостоверные сведения в уполномоченную организацию относительно фактически предоставленных туристических услуг.