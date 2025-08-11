Ричмонд
Прокуратура взыскивает свыше 17 млн рублей с сотрудников турфирмы

Прокурор Перми обратился в суд с заявлением о взыскании более 17 млн руб. с подсудимых по делу о мошенничестве.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает сайт надзорного органа, они обвиняются в том, что незаконно получили денежные средства по программе субсидирования внутреннего туризма, реализуемой в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Обвиняемые представляли недостоверные сведения в уполномоченную организацию относительно фактически предоставленных туристических услуг.

Ранее «Ъ-Прикамье», сообщал, что речь идет о сотрудниках ОО «ТО Школа-Тур». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована в 2019 году и занимается деятельностью туроператоров. Директором и владельцем общества является Эдуард Шипилов. Часть денежных средств фигуранты компенсировали в ходе предварительного следствия.