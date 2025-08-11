В Омске военный получил в качестве взятки камин у подчиненного

Суд признал действия Носкова противоправными и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 3,5 миллиона рублей. Кроме того, осужденный лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, сроком на 6 лет. Решение было принято путем частичного сложения наказаний с предыдущим приговором, вынесенным 16 апреля 2025 года.