В Омске военный получил в качестве взятки камин у подчиненного

Омский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор за взяточничество в особо крупном размере. Согласно материалам дела, Константин Носков получил от подчиненного взятку в виде печи-камина стоимостью свыше 50 тысяч рублей. Взамен он пообещал содействовать в направлении военнослужащего в командировку.
Суд признал действия Носкова противоправными и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 3,5 миллиона рублей. Кроме того, осужденный лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, сроком на 6 лет. Решение было принято путем частичного сложения наказаний с предыдущим приговором, вынесенным 16 апреля 2025 года.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Ранее мы писали, что в Омске бывшего земельного чиновника могут приговорить к 9,5 годам колонии.