Многодетным семьям Башкирии стали компенсировать больше расходов на образование

Депутаты Госсобрания Башкирии на последнем заседании приняли поправки в законодательство, расширяющие меры поддержки для родителей, воспитывающих трех и более детей. Теперь семьи смогут получать компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах, работающих при университетах.
Как разъяснил председатель регионального парламента Константин Толкачев, ранее такая возможность существовала только для отдельных ссузов. Размер компенсации остается прежним: до 30 тысяч рублей ежегодно на каждого ребенка. По словам спикера заксобрания, правом на возмещение можно воспользоваться и за прошедший учебный год.
Новые правила распространяются не только на семьи с несовершеннолетними детьми, но и на тех, чьи дети в возрасте до 23 лет обучаются на очных отделениях. Исключение составляют молодые люди, вступившие в брак, а также находящиеся на полном гособеспечении.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.